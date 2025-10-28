Misión de Observación Electoral de la UE inicia su trabajo de campo en Honduras

"Este momento es muy importante porque los observadores de largo plazo van a salir de aquí de Tegucigalpa y se van a dirigir a los diferentes departamentos de Honduras para proseguir el trabajo que estamos desarrollando en el ámbito de esta Misión de Observación Electoral de la Unión Europea", dijo a periodistas el jefe de la MOE UE, Francisco Assis.

Los 32 observadores salieron con sus respectivos equipos técnicos en coches todoterreno desde un hotel de la capital hondureña, donde fueron despedidos por Assis.

El diplomático señaló que los observadores van a contactar con las autoridades locales, con los representantes de los cinco partidos políticos a nivel local y departamental que participarán en los comicios, y con la sociedad civil.

"Van a mantener muchísimos contactos en los próximos días para hacer bien este trabajo de observación electoral, que es la razón de ser, estar todos aquí en Honduras", subrayó.

Assis añadió que los observadores de la MOE UE "son personas muy experimentadas, muy preparadas, muy competentes y muy preocupadas con este esfuerzo", y que todos están para hacer "un trabajo independiente, absolutamente neutro".

A los 32 observadores de largo plazo se sumará, en la víspera de la jornada electoral, otros 38 de corto plazo y diplomáticos de las embajadas europeas, Noruega y Canadá, para reforzar la observación de la votación, el escrutinio y la publicación de resultados.

A la MOE UE se unirá también una delegación de diputados del Parlamento Europeo.

Assis dijo además que la MOE UE se reunirá este martes por separado con tres de los cinco candidatos presidenciales.

Los candidatos con mayores posibilidades de triunfo, según sondeos de opinión, son Rixi Moncada, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre); Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasry Asfura, del Partido Nacional.

En total, la MOE UE desplegará en Honduras a más de 100 observadores de 26 Estados miembros de la Unión Europea, así como de Noruega y Canadá.

La MOE UE es coordinada por un equipo central de doce expertos en distintos ámbitos electorales.

Más de seis millones de hondureños podrán participar en los comicios de noviembre para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano.