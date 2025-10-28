Muere el actor y director de teatro Héctor Noguera, ícono de la televisión chilena

"Me gustaría que lo recuerden, primero como un hombre justo, profundamente justo de verdad, y luego como un actor maravilloso, como una persona muy generosa y como una persona que es parte de la historia cultural de este país", dijo en declaraciones a los medios una de sus hijas, la también actriz Amparo Noguera.

Ganador del Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales de Chile en 2015, Noguera tenía una carrera de más de seis décadas y su debut en el teatro tuvo lugar en 1958 con la obra 'Esta señorita Trini'.

Desde entonces, participó en cerca de 160 montajes "dejando una huella imborrable en obras emblemáticas como 'Hamlet' o 'El Rey Lear', 'Leo y Vidente segados por el sol', 'Deja que los perros ladren', 'La remolienda', entre otras en las que estuvo como intérprete y director", indicó en un comunicado la Corporación de Actores y Actrices de Chile, de la que fue miembro fundador.

Creador de la compañía Teatro Camino y profesor de teatro en la Pontificia Universidad Católica, Noguera será recordado por películas como 'El Chacal de Nahueltoro' (1969) y papeles televisivos en emblemáticas series chilenas como 'Machos', 'Sucupira' o 'Ámame'.

Tras su muerte, el presidente Gabriel Boric decretó un día de duelo oficial y definió al actor como "un gigante de Chile, un gigante del teatro, un gigante de la cultura, que deja un legado imperecedero a través de su trayectoria en las tablas, en el cine, en la televisión, en la educación, en su familia y en todos quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo".

"Es poca la gente a la que las familias dejan entrar a la casa todas las noches y lo sienten como uno más. Tito fue una de esas pocas personas que durante décadas estuvo acompañando a las familias chilenas", añadió Boric desde un punto de prensa en el palacio La Moneda.

Noguera, cuyos restos serán velados este martes en una de las sedes de la Universidad Católica, estaba grabando la teleserie 'Aguas de oro' y dirigiendo las obras de teatro 'La pérgola de las flores' y 'Caballo de feria'.