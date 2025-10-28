Muere un civil ruso en la región fronteriza de Briansk tras el ataque de un dron ucraniano

"A consecuencia de un ataque deliberado de un dron kamikaze contra un automóvil civil que se trasladaba entre las localidades de Kúrovo y Suvórovo del distrito Pogarski, lamentablemente murió un hombre de 53 años", escribió en Telegram.
Bogomaz señaló que las autoridades ofrecerán a los familiares de la víctima toda la ayuda necesaria.
Las regiones fronterizas rusas, fundamentalmente Kursk y Bélgorod, han sido las más afectadas desde el comienzo de la guerra, debido los permanentes ataques ucranianos con drones, artillería y misiles.