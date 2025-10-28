Muere un civil ruso en la región fronteriza de Briansk tras el ataque de un dron ucraniano

Moscú, 28 oct (EFE).- Un civil ruso murió hoy en la región fronteriza rusa de Briansk tras el ataque de un dron ucraniano contra el vehículo en el que se trasladaba, según informó el gobernador local, Alexandr Bogomaz.