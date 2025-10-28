Mueren 18 personas en el naufragio de una embarcación con migrantes en la costa libia

Ginebra, 28 oct (EFE).- Dieciocho migrantes fallecieron este martes en las proximidades de la costa libia a causa del naufragio de la embarcación de madera en la que viajaban, informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en un comunicado.