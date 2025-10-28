Mueren dos niñas por río crecido a causa de los efectos indirectos de Melissa en Panamá

Ciudad de Panamá, 28 oct (EFE).- Dos niñas, de 5 y 8 años, murieron arrastradas por un río crecido en la comarca indígena Ngäbe Buglé de Panamá, donde se suspendieron este martes las clases debido a las intensas lluvias que afectan a la zona asociadas al huracán Melissa.