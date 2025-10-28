Nokia se dispara un 20,86 % en la Bolsa de Helsinki tras su acuerdo con Nvidia

Helsinki, 28 oct (EFE).- Las acciones de la compañía de telecomunicaciones Nokia se dispararon este martes un 20,86 % al cierre de la Bolsa de Helsinki, después de que el fabricante finlandés anunciara un acuerdo estratégico con el gigante tecnológico estadounidense Nvidia.