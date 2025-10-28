OCDE evaluará las políticas públicas de Paraguay ante su solicitud para ser miembro pleno

Asunción, 28 oct (EFE).- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) evaluará las políticas públicas de Paraguay durante un proceso que requiere hasta tres años de duración para considerar su solicitud de convertirse en miembro pleno, informó este martes el viceministro de Economía y Planificación, Felipe González.