OIM se prepara para ola de desplazamientos ante la llegada del huracán Melissa a Jamaica

Ginebra, 28 oct (EFE).- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) prepara su respuesta humanitaria para hacer frente a la "destrucción generalizada" y la ola de desplazamientos que se esperan tras el paso del huracán Melissa por Jamaica, informó la organización en un comunicado.