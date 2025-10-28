Países Bajos quiere deportar a dos mujeres afganas pese al riesgo por el régimen talibán

Las dos mujeres, de 59 y 79 años, han visto rechazadas sus solicitudes de asilo por el Servicio de Inmigración y Naturalización (IND), que considera que ambas podrían adaptarse a las normas de conducta impuestas por los talibanes a las mujeres y niñas, lo que incluye no salir a la calle sin acompañante masculino, cubrirse, no hablar en público y no trabajar en la mayoría de los sectores.

Según los abogados de las solicitantes, citados hoy por los diarios neerlandeses NRC y Trouw, el Ejecutivo interino está desoyendo sentencias judiciales y criterios europeos. En el caso de la mujer de 79 años, el IND justificó la deportación alegando que "no se ha occidentalizado" y que, por tanto, podría acomodarse al régimen talibán.

Un tribunal neerlandés anuló esa decisión en agosto, pero la agencia insistió, y el caso volverá a juicio a mediados de noviembre.

A la mujer de 59 años se le negó la residencia porque, según el IND, en Afganistán se dedicaba a tareas domésticas y apenas salía sola, y el hecho de que en Países Bajos trabaje y viva de manera independiente no se consideró motivo suficiente para concederle asilo. Su recurso está ahora ante el Consejo de Estado.

Países Bajos continúa evaluando las solicitudes de asilo de mujeres afganas en base a un informe oficial de 2023 que les exige demostrar que no pueden ajustarse a las normas impuestas por los talibanes y que correrían riesgo de persecución si las desobedecen.

Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó ya que esas medidas constituyen en sí mismas persecución de las mujeres, lo que justificaría conceder asilo de manera generalizada.

"El IND teme un efecto llamada, pero es infundado: llegan solo unas pocas mujeres afganas al año", señaló uno de los abogados.

El Ministerio de Migración y Asilo no ha querido pronunciarse sobre casos concretos, y un portavoz del servicio migratorio también rehusó comentar casos individuales, pero sostuvo que, si las normas talibanas bastaran para otorgar asilo, "habría que admitir a toda la población femenina de Afganistán, y también de Arabia Saudí, etcétera. Los criterios exigen un peligro grave", según recoge NRC.

En septiembre del año pasado, Países Bajos se sumó a Australia, Canadá y Alemania en su intención de iniciar un procedimiento contra Afganistán ante la CIJ, el máximo tribunal de Naciones Unidas, por incumplir la Convención de la ONU sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. La CIJ aseguró a EFE que todavía no se ha presentado formalmente este caso.

El abogado de una de las afectadas calificó de "inexplicable" que la ministra de Migración y Asilo en funciones, Mona Keijzer, "denuncie a los talibanes por discriminar a las mujeres y, al mismo tiempo, quiera devolver a una de ellas a ese mismo entorno" EFE