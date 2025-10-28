Paquito D'Rivera encabeza el cartel del Festival de Jazz Iberoamericano de Huelva (España)

Del 3 al 9 de noviembre, Huelva acogerá una atractiva oferta cultural en torno al jazz que, además de conciertos, incluirá sesiones en la calle y propuestas paralelas como exposiciones, conciertos didácticos, clases magistrales, mesas redondas o una actividad que une libros y Jazz.

En lo más alto del cartel internacional despunta este año el músico y compositor cubano Paquito D'Rivera, destacado saxofonista y clarinetista, que el 8 de noviembre participará en el certamen en la capital onubense como parte de su gira por España.

Junto a él destacan en el plano internacional Yamandu Costa, guitarrista y compositor brasileño, referencia mundial en su campo, que será el encargado de abrir los conciertos del festival en el Gran Teatro, el jueves 6 de noviembre; y Ana Carla Maza, violonchelista, cantante y compositora criada en La Habana, que ha convertido sus actuaciones en directo en un fenómeno mundial como demostrará el viernes 7 de noviembre en el Gran Teatro de Huelva.

Compartiendo escenario con estos tres referentes internacionales, habrá otros músicos de primer nivel onubenses.

Se trata de Juanfe Pérez, músico multifacético, bajista, guitarrista, compositor y productor; Juan Pérez, conocido artísticamente como ‘Aure’, pianista, compositor y productor; y Clara Campos, cuya voz no deja indiferente a nadie como demuestra en su propuesta discográfica 'Ánfora', en la que aúna música Sefardí, tradicional de Marruecos, y de Grecia, con fado portugués y canción de Abruzzo, fusionando jazz con tradición.