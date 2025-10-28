Partido opositor georgiano se incorpora al Parlamento tras un año de boicot

"El boicot fue un error. Es necesario utilizar la tribuna parlamentaria para hacer oposición al partido gobernante, a Sueño Georgiano", dijo a la prensa Gueorgui Sharashidze, uno de los dirigentes de Para Georgia.

Añadió que su partido continúa considerando que los pasados comicios parlamentarios, que le dieron la mayoría absoluta a Sueño Georgiano, fueron fraudulentos, pero subrayó que hay que utilizar el Parlamento para denunciar la "política antieuropea y antidemocrática" de la formación gobernante.

"Es una traición en toda forma", afirmó el subsecretario general del opositor Movimiento Nacional Unido, Irakli Pavlenishvili, al comentar la decisión de los diputados de Para Georgia de incorporarse al Parlamento.

Según Pavlenishvili, con ese paso "solo ayudan a legitimar a Sueño Georgiano".

"No esperamos ningún aporte de estos diputados a la labor del Parlamento, porque no defienden los intereses de sus electores, sino a su amos del exterior, que son los que dirigen a la oposición georgiana", dijo a su vez el presidente del comité de Derechos Humanos del Legislativo, el diputado oficialista Rati Ionatamishvili.

La oposición georgiano mantiene un agrio enfrentamiento con el gobierno debido a su decisión en noviembre de 2024 de aplazar las negociaciones de ingreso en la Unión Europea hasta 2028 y acercarse al Kremlin.