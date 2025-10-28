Mundo

Pekín urge a la ASEAN a acelerar el código de conducta para el Mar de China Meridional

Kuala Lumpur, 28 oct (EFE).- El primer ministro chino, Li Qiang, exhortó este martes a los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) a acelerar las consultas para aprobar un código de conducta en el Mar de China Meridional, escenario de choques crecientes por la soberanía sobre sus aguas.

28 de octubre de 2025 - 04:50
Li llamó a agilizar el proceso para lograr su "pronta conclusión" durante su intervención en una reunión entre China y la ASEAN celebrada durante la cumbre que el bloque y sus aliados celebran en Kuala Lumpur desde el domingo.

El bloque asiático y Pekín llevan desde 2002 tratando de acercar posturas para aprobar un código de conducta que mejore la situación y ponga fin a los encontronazos en las aguas del Mar de China Meridional, donde el gigante asiático se disputa territorios con Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán.

Tras una reunión celebrada en Manila en abril pasado, el entonces secretario de Asuntos Exteriores filipino, Enrique Manalo, aseguró que ambas partes están "comprometidas políticamente" a alcanzar un acuerdo en 2026.

Las tensiones más recientes en la zona se han producido precisamente entre Filipinas y China debido a incidentes entre embarcaciones de ambos países por la soberanía sobre lugares como Cayo Sandy, el arrecife de Scarborough o los archipiélagos Paracel y Spratly

Este mes, Pekín aseguró haber “expulsado” a dos aviones de reconocimiento filipinos cerca de Scarborough (conocido como Huangyan en China y Bajo de Masinloc o Panatag Shoal en Filipinas), un día después de que Manila denunciara “interferencias agresivas” por parte de un helicóptero y un caza chinos durante un vuelo rutinario.

Por las aguas disputadas del Mar de China Meridional transita aproximadamente el 30 % del comercio global, además de albergar el 12 % de los caladeros mundiales y potenciales reservas de petróleo y gas.

Pekín reivindica prácticamente la totalidad de las aguas por razones históricas, llegando a solaparse con las zonas económicas exclusivas de países como Filipinas, Vietnam y Malasia.