Piden justicia para dos melillenses muertos a tiros por la Marina marroquí hace 12 años

En un breve comunicado de este martes, Abdeselam Ahmed, el padre de Pisly, lamentó que solo han recibido silencio como respuesta a la muerta de ambos jóvenes el 27 de octubre de 2013 cuando navegaban en una embarcación de recreo en aguas cercanas a la ciudad española de Melilla, fronteriza con Marruecos.

"Desde los primeros días nuestros gobernantes de España nos prometieron que se iba a hacer justicia después de tener reuniones con algunos de ellos, incluyendo al actual presidente (del Gobierno), Pedro Sánchez", dijo Abdeslam Ahmed, que también señaló a quien era ministro de Exteriores en el momento de los hechos, el conservador José Manuel García-Margallo.

La conclusión, dijo, es que han recibido "muchas promesas" y "han dejando que pase el tiempo", mientras las familias de Emin y Pisly, que tenían 20 y 24 años, siguen sin respuestas oficiales de los gobiernos español y marroquí.

Por ello, al cumplirse este lunes 12 años de la muerte de ambos, Abdeslam Ahmed, en nombre de las familias, reclamó justicia en este caso.

La Audiencia Nacional española archivó a finales de 2020 la investigación que tenía abierta desde hacía varios años, en la que incluso ordenó la busca y captura e ingreso en prisión de tres militares marroquíes como presuntos autores del tiroteo, decisión que fue recurrida por la Fiscalía, que había pedido el archivo en varias ocasiones.