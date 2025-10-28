Procesan en Italia al presunto asesino de una madre y su hija 27 años después del crimen

Roma, 28 oct (EFE).- La Fiscalía de Rovigo (norte de Italia) ha identificado al presunto asesino de una madre y su hija, brutalmente golpeadas en el bar que regentaban en junio de 1997, y que será llevado a juicio en marzo, 27 años después de los hechos.