Refuerzan hipótesis de que Segunda Marquetalia asesinó a candidato colombiano Miguel Uribe

Así lo expresó este martes el nuevo director de la Policía colombiana, el general William Rincón, quien dijo que la captura de Pérez es de "vital importancia para la identificación y vinculación penal de los responsables de este homicidio".

"A hoy, la hipótesis más fuerte es que la estructura criminal que determinó el homicidio sería la Segunda Marquetalia. El Viejo habría sido la persona encargada de planear, ejecutar y ordenar el componente sicarial y el homicidio del señor senador. Hasta el momento es la captura más importante en esta investigación", explicó el general Rincón.

Pérez supuestamente es un enlace con la "estructura criminal que determinó el homicidio contra el senador Miguel Uribe", añadió el alto oficial.

El Viejo fue capturado en la zona rural del caserío Brisas del Güejar, en el municipio de Puerto Lleras, en el departamento del Meta (centro), informó la Fiscalía el lunes.

En las próximas horas, una fiscal de Bogotá le imputará los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.

Por este caso ya han sido detenidas otras ocho personas, entre ellas el menor de edad que disparó contra el político, quien fue sancionado el 27 de agosto con siete años de privación de la libertad por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego.

En ese contexto, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, tipificó el crimen como magnicidio y aseguró que, además de los autores materiales ya procesados, las autoridades siguen la pista de los determinadores, sin descartar la participación de la Segunda Marquetalia.

Ese grupo armado está liderado por alias Iván Márquez, quien fue el jefe negociador de paz de las antiguas FARC.

Esa disidencia surgió en agosto de 2019, cuando Márquez y otros exjefes guerrilleros como 'Jesús Santrich', 'El Paisa' o 'Romaña' abandonaron el acuerdo de paz que habían firmado tres años antes con el Gobierno y retomaron las armas.

Con excepción de Márquez, quien fue gravemente herido en un atentado, los otros jefes de la Segunda Marquetalia murieron en los últimos años en distintos incidentes armados en Venezuela con grupos desconocidos.

Actualmente, el Gobierno colombiano tiene suspendidas las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con la Segunda Marquetalia.