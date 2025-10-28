Rusia constata que Estados Unidos no está interesado en el restablecimiento de los vuelos

"Estamos interesados en cooperar con EE.UU. en la esfera aeronáutica, propusimos durante los primeros contactos de enero y febrero de este año reanudar los vuelos directos. Percibimos que no es una prioridad para ellos", señaló, citado por la agencia rusa TASS.

A su vez celebró la decisión de Washington de levantar parcialmente las restricciones a la compañía aérea bielorrusa Belavia, pero alertó que "se trata de una historia muy engañosa, ya que en realidad se trata de una excepción muy limitada al régimen de sanciones vigente".

"El alcance de los vuelos, el tema de las piezas de recambio, todo esto depende de la parte estadounidense. Yo diría que es una especie de efecto externo", señaló, al estimar que en el fondo Estados Unidos quiere dirigir la política de Belavia e influir en Bielorrusia.

Occidente sancionó al sectores aeronáutico de Rusia tras el comienzo de la guerra en Ucrania, con el cierre de sus espacios aéreos y la prohibición de volar a estos países, de adquirir tecnologías y servicios esenciales para el sector.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para esa fecha, la aerolínea estatal bielorrusa Belavia ya llevaba un año sancionada por la Unión Europea, medida a la que Estados Unidos se sumó en 2022, por el aterrizaje forzado de un avión de Ryanair que cubría la ruta Atenas-Vilna en el que viajaba el periodista opositor bielorruso Román Protasevich, quien fue detenido inmediatamente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, el 11 de septiembre pasado el emisario de la Casa Blanca, John Coale, informó durante una visita a Minsk de que el presidente estadounidense, Donald Trump, había levantado las sanciones al sector aeronáutico bielorruso.