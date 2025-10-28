Rusia derriba 17 drones sobre tres de sus regiones, uno de ellos en las cercanías de Moscú

"Durante la pasada noche, entre las 23:00 del 27 de octubre y las 07:00 de hoy, hora de Moscú (GMT+3), los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 17 drones de ala fija ucranianos", señala el parte castrense.

Según el mando militar ruso, 13 de los aparatos derribados anoche fueron destruidos sobre la región de Kaluga, situada a unos 130 kilómetros del punto más próximo de la frontera ucraniana.

Además, tres drones fueron abatidos sobre la región de Briansk y uno en la región de Moscú, cuyo alcalde, Serguéi Sobianin, denunció que ese aparato no tripulado se dirigía hacia la capital rusa.

La víspera, Defensa informó del derribo de 193 drones ucranianos sobre 13 regiones del país, incluidos 34 en las proximidades de Moscú, el mayor ataque de las últimas semanas.

Los ataques ucranianos se intensificaron después de que la semana pasada se cancelara la cumbre de Budapest entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump, tras lo que éste adoptó las primeras sanciones contra Moscú de su segundo mandato.

En los último seis días, de acuerdo con los partes del mando militar ruso, la defensas antiaéreas han derribado casi 700 drones de ala fija ucranianos sobre el territorio del país.