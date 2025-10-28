Si la UE no cambia, perderá más influencia en el norte de África, según analista argelino

"Europa cada vez es más eurocentrista", "no se está involucrando en nuestra región y ese vacío lo están llenando otros actores", (entre ellos China, Estados Unidos, India, o Emiratos Árabes), en un momento en que África es una fuente de energía y recursos, dijo el actual presidente del centro de estudios NSV (Nord Sud Ventures).

"La UE se está centrando en sí misma", pero por otra parte, China tiene un papel cada vez más preponderante en la región, advirtió Chikhaoui, también miembro del Consejo de Expertos del Foro Económico Mundial (FEM-Davos).

En este sentido , afirmó que la UE destinará 300.000 millones de dólares a la región, a través de la iniciativa Global África, con lo que compite con China, pero el 50 % se destinan con condicionamientos.

"Estamos hablando de países soberanos, no necesitan que estas inversiones vengan marcadas con estos requisitos", mientras que China "no pone condiciones", aunque "puede ser una trampa", advirtió, ya que cuando alguien se acerca sin ningún tipo de condiciones, "tienen que saltar las alarmas".

También destacó que en toda África las élites gobernantes están cambiando, con otra visión respecto a Occidente, e insistió en que esto "hay que tenerlo en consideración", ya que las alianzas futuras dependerán "de la mentalidad de estas élites".

Y junto a Europa y China, señaló también el papel de EE.UU. con la administración Trump, de quien dijo que como empresario, su objetivo es cerrar acuerdos, y tiene puesta su mirada en las tierras raras y los minerales estratégicos que se necesitan para la industria de la defensa o la aeroespacial.

"Hay una competición entre las distintas potencias para acceder a estos recursos", y en ella, EE.UU. pretende "pararle los pies" a China, su gran rival económico, dijo.

Con esta realidad, Chikhaoui consideró que la UE debería volver a lo que definió como la "política de las tres M": Market, Money y Mobility, que estaba en vigor hace veinte años, para recuperar terreno.