Solo uno de cada cien drones ucranianos alcanza objetivos en Rusia, según Shoigú

"Si hablamos de porcentaje, menos del 1 % de los drones alcanzan su objetivo, aunque menos del 1 % ya es algo", afirmó a la prensa rusa, según la agencia Interfax.

Según Shoigú, las compañías petroleras y gasísticas "toman medidas para proteger las instalaciones", con la creación de grupos antiaéreos móviles para repeler los drones.

El exministro de Defensa señaló que el número de ataques de drones ucranianos se ha incrementado considerablemente, ya que "si dos años hablábamos de unidades, luego fueron decenas y ahora hablamos de cientos".

Ante ello, indicó, Rusia responde con un incremento de la producción de diversos sistemas defensivos, incluyendo los necesarios para el derribo de drones.

Los drones han adquirido un papel protagonista durante la presente contienda bélica, y son usados tanto para misiones de espionaje como para ataques tanto en la línea del frente como en la retaguardia.

En los últimos meses Ucrania ha incrementado considerablemente sus ataques contra la infraestructura energética rusa, llegando a dañar hasta la quinta parte de la capacidad de producción de gasolina rusa y provocando un déficit de combustible.

Rusia, por su parte, también está atacando las instalaciones energéticas ucranianas, con lo cual podría causar masivos cortes de electricidad y calefacción en el venidero invierno.