Tailandia y Camboya colaboran para impulsar el acuerdo de paz promovido por Trump

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, señaló hoy frente a su par camboyano, Hun Manet, que el acuerdo de paz sellado el domingo "sienta las bases para que ambos países avancen", durante una reunión con motivo del foro, que concluye hoy en la capital malasia.

"Las conversaciones de hoy se centran en la necesidad de que ambos países colaboren para implementar rápidamente el acuerdo", recoge el comunicado publicado por la oficina del primer ministro tailandés.

Entre los principales puntos del pacto se encuentra la retirada de armas pesadas de las zonas fronterizas, algo que "ya ha comenzado", afirmó el dirigente tailandés.

Trump, quien estuvo presente en la firma y ayudó a mediar en el conflicto, calificó de "histórico" el acuerdo entre estas naciones del Sudeste Asiático, que mantienen una disputa fronteriza de décadas y cuyos Ejércitos se enfrentaron durante cinco días el pasado julio en varios puntos de la frontera que comparten.

Con medio centenar de muertos, el conflicto ya se saldó entonces con un alto el fuego mediado por Trump, quien amenazó a Bangkok y Nom Pen con congelar las negociaciones comerciales con ambos si continuaba la disputa.

No obstante, se desconoce el verdadero alcance de un acuerdo que no parece profundizar en las causas del conflicto, y que incluye el cese de hostilidades, el compromiso de ambas partes de permitir observadores regionales en la zona en conflicto, y la liberación de 18 prisioneros de guerra camboyanos, entre otros asuntos.

Bangkok y Nom Pen comparten alrededor de 820 kilómetros de frontera, que fue cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya era su colonia, y mantienen una histórica disputa territorial por la soberanía de algunos territorios.