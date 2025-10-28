Texas demanda a las fabricantes de Tylenol y las acusa de "ocultar" riesgos de autismo

Austin (EE.UU.), 28 oct (EFE).- El fiscal general de Texas (EE.UU.), Ken Paxton, presentó este martes una demanda contra Johnson & Johnson and Kenvue, las fabricantes de Tylenol, una popular marca comercial de paracetamol, y las acusó de ocultar la supuesta conexión entre el uso del medicamento y el trastorno del espectro autista (TEA).