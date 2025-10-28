Toyota invertirá 10.000 millones en construir plantas en EE.UU., asegura Trump

"Me acaba de decir la primera ministra (japonesa, Sanae Takaichi) que Toyota va a montar plantas por todo Estados Unidos por valor de más de 10.000 millones de dólares", dijo el mandatario durante un discurso a las tropas estadounidenses en la base naval de Yokosuka, en Japón.

Trump, que se encuentra en el archipiélago como parte de una gira asiática que le ha llevado a Malasia y culminará en Corea del Sur (donde está previsto que se reúna con el presidente chino, Xi Jinping), agradeció a Japón sus "grandes inversiones" en EE.UU. y animó a la gente a "salir y comprar Toyotas".

Se espera que la empresa, que todavía no ha hecho ningún anuncio oficial, aproveche la visita del estadounidense para destacar nuevas inversiones en Estados Unidos, como sus planes de importar a Japón coches de Toyota fabricados en el país norteamericano, según recogían estos días los medios japoneses.

Trump y Takaichi prometieron este martes desde Tokio llevar su alianza a "una nueva era dorada" con la firma de acuerdos y en medio de sus negociaciones comerciales, después de que el archipiélago se comprometiera a invertir 550.000 millones de dólares (unos 472.000 millones de euros) en EE.UU. como parte de un criticado pacto comercial con Washington.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy