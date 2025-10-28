Trump descarta que la reunión con Kim Jong-un sea inminente

“Ellos quisieran reunirse, y yo también, pero ahora estoy enfocado en la reunión con China de mañana. Sin embargo, regresaremos en un futuro no lejano para reunirnos con Corea del Norte”, dijo a la prensa a bordo del Air Force Onde de camino a Corea del Sur desde Japón.

Trump dio estas declaraciones después de haber abierto la puerta esta semana a la posibilidad de verse con el líder norcoreano aprovechando su visita a Corea del Sur con motivo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebra en la ciudad de Gyeongju.

"Tengo una buena relación con él. En algún momento nos veremos, pero la agenda está muy ajustada", declaró este miércoles.

Trump no se pronunció sobre la prueba de misiles estratégicos de crucero mar a tierra que llevó a cabo Pionyang poco antes de su llegada a Corea del Sur.

El pasado lunes, el líder republicano había dejado en manos de Kim la posibilidad de verse: "Me llevo muy bien con Kim Jong-un, me gusta él y yo le gusto a él. Si quiere reunirse conmigo, estaré en Corea del Sur", declaró.

Durante su primer mandato, Trump se reunió tres veces con Kim, entre 2018 y 2019, y ambos protagonizaron un histórico apretón de manos en la zona desmilitarizada de la península de Corea, aunque las conversaciones no lograron concretar un acuerdo sobre la desnuclearización de Corea del Norte.