Ucrania detiene al exjefe de su empresa eléctrica por supuesto fraude

Kudritski fue cesado por la administración del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pese a que contaba con el apoyo de actores clave para la supervivencia del sistema eléctrico ucraniano como el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo o la propia UE, que protestaron en una carta al Gobierno por una decisión que vieron como una amenaza a la independencia del proceso de toma de decisiones de la compañía.

Según la Oficina Estatal de Investigaciones, los hechos que se le imputan a Kudritski ocurrieron cuando era subdirector del departamento de inversiones de Ukrenergo.

Desde este cargo, el sospechoso habría aprobado dos contratos con un empresario - investigado en un caso aparte por defraudar al Estado en una venta de ropa para el Ejército-, que dieron lugar a un pago por adelantado de 13,7 millones de grivnas (unos 280.000 euros al cambio actual) que acabó en el bolsillo de los implicados en la supuesta trama.

Además de apropiarse estos fondos, los sospechosos también habrían tratado de lavar este dinero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La detención de Kudritski se produce una semana después de ser objeto de registros en su domicilio, que el exjefe de Ukrenergo denunció como un intento de intimidación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Kudritski acusó en su momento a quienes forzaron su salida de la empresa de intentar hacerse con su control con fines corruptos. En julio de este año escribió en sus redes sociales mensajes de apoyo a la independencia de las agencias anticorrupción ucranianas, que Zelenski quiso colocar bajo la supervisión de la oficina del fiscal general, subordinada a él.

Ukrenergo es una de las empresas ucranianas que maneja más fondos, debido a las ayudas multimillonarias ofrecidas a Kiev por sus socios para la reparación de su sistema eléctrico ante las repetidas campañas de bombardeos rusos contra este sector.

El actual jefe de la empresa, Vitali Zaichenko, estuvo a punto de ser cesado el mes pasado por el consejo supervisor por su excesiva dependencia de la administración de Zelenski, según ha publicado Kyiv Independent.

El consejo supervisor de Ukrenergo está formado por seis profesionales ucranianos y extranjeros del sector de reconocido prestigio, según se informa en la página web de la empresa.

Los órganos de investigación del Estado ucraniano ya han actuado en otras ocasiones contra exaltos cargos del Gobierno cesados durante la guerra. Uno de ellos es el exministro de Infraestructuras Oleksandr Kubrákov, que está siendo investigado por corrupción.