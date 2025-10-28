UE condena últimas detenciones de personal de ONU por parte de hutíes y pide su liberación

Bruselas, 28 oct (EFE).- La Comisión Europea (CE) condenó este martes "firmemente" las últimas detenciones de personal de la ONU llevadas a cabo por los hutíes en Yemen, y pidió la liberación inmediata e incondicional de esos trabajadores de Naciones Unidas.