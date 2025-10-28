Un hornillo de fondue causó el incendio de un popular restaurante alpino suizo en 2022

Ginebra, 28 oct (EFE).- El incendio que en 2022 destruyó por completo el restaurante Botta, situado a 3.000 metros de altitud en los Alpes suizos, fue causado por un hornillo para fondue, según los resultados de la investigación del suceso revelados este martes por la prensa local.