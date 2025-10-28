Un hornillo de fondue causó el incendio de un popular restaurante alpino suizo en 2022

La escuela de Criminología de la Universidad de Lausana llevó a cabo las pesquisas, que han llevado a acusar por negligencia a una responsable de la cocina del restaurante quien deberá comparecer ante los tribunales el próximo 10 de noviembre, indicó el diario Le Temps.
Según el acta de la acusación, el hornillo alimentado por alcohol, mal apagado, fue guardado en un recipiente de plástico que se prendió fuego, y las llamas se propagaron poco después a través de otros materiales combustibles cercanos.
El restaurante, situado en la estructura de llegada del teleférico de la estación de esquí Glacier 3000, se incendió en la noche del 18 al 19 de septiembre de 2022, sin causar víctimas.
Un nuevo establecimiento, diseñado por el mismo arquitecto que el anterior, el suizo Mario Botta, se inauguró en el mismo lugar hace un año, tras unas obras que costaron 30 millones de francos suizos (32 millones de euros).
