Un militar muerto y 3 heridos al ser embestidos por una lancha en frontera luso-española

El responsable de la GNR precisó que sobre las 23:15 hora local (misma hora GMT) del lunes las autoridades respondieron a una alerta sobre una embarcación de alta velocidad que se encontraba en el río.

"Anoche nuestro sistema detectó una embarcación de alta velocidad que navegaba por el río Guadiana e inmediatamente enviamos una patrulla marítima que intento localizar y abordar esa embarcación, que acabó embistiendo nuestra propia embarcación", dijo el teniente coronel Canatário.

El portavoz de la GNR indicó que más tarde localizaron la lancha en llamas "un poco más río arriba".

"Posteriormente recibimos información de que los sospechosos presuntamente habían huido a territorio portugués. Actualmente estamos realizando búsquedas con el apoyo de la Guardia Civil (española), pero también con el de la Policía Marítima (lusa) y la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil" de Portugal, dijo la fuente.

El teniente coronel agregó que cuando detectaron la presencia de esa embarcación de alta velocidad en el Guadiana iniciaron diligencias ante la posibilidad de que se tratara de un caso de tráfico de drogas, ya que los narcotraficantes suelen emplear ese tipo de lanchas en su actividad delictiva.

Por el momento, las autoridades no conocen el origen de los criminales ni de dónde salió la lancha.

Alcoutim se encuentra junto al río, justo en la frontera con Huelva y cerca de la localidad española de Sanlúcar de Guadiana.