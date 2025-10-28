Una aldea palestina en Cisjordania recibe órdenes israelíes de demolición de 11 viviendas

"Fuerzas de ocupación israelíes (soldados), acompañados de personal de la llamada 'Administración Civil' invadieron Umm al Jair, este de Yatta, el martes por la mañana y entregaron a los residentes una serie de órdenes de demolición definitivas", recoge su comunicado , al que tuvo acceso EFE.

La orden incluye la demolición del centro comunitario de la aldea, punto de encuentro habitual de la población y de activistas que acuden al lugar, junto a un invernadero de 500 metros cuadrados. Además, 11 viviendas y un aseo serán objeto de las demoliciones.

Todas ellas afectan a miembros de la familia Hadalin, el clan residente en la aldea. Umm al Jair forma parte de Masafer Yatta, el conjunto de aldeas beduinas conocido por ser el escenario del oscarizado documental 'No other land'.

"La demolición podría ocurrir en cualquier momento. Será una operación de desplazamiento total", dijo a EFE en un intercambio de mensajes Jalil Hadalin, propietario del invernadero que será demolido.

Cuando la Administración Civil israelí entrega órdenes de demolición "finales" en los territorios que ocupa en Cisjordania (toda la ocupación del enclave va en contra del derecho internacional), las autoridades pueden ejecutarlas en cualquier momento desde su entrega.

Umm al Jair es habitualmente objeto de ataques de los colonos israelíes que viven en asentamientos próximos con la connivencia de las tropas. El hermano de Jalil Hadalin, Odeh, fue asesinado por un colono el pasado 28 de julio.

"Umm al Jair es una de las comunidades beduinas más atacadas en Masafer Yatta, habiendo soportado más de 20 operaciones de demolición desde 2007, durante las que más de 100 estructuras residenciales, agrícolas y públicas han sido destruidas", recoge el comunicado de la comunidad. La demolición más reciente fue en febrero 2025, añade.

Las autoridades israelíes se apoyan en que Umm al Jair, junto al resto de Masafer Yatta, forma parte de la "zona de tiro 918", establecida por Israel en 1980 en Cisjordania. Bajo el pretexto de la zona de tiro, utilizada presuntamente para entrenamiento militar, Israel confisca tierras, expande asentamientos y destruye infraestructuras palestinas en la zona.

La ONU y otras ONG como Amnistía Internacional tildan como "traslado forzoso" estos movimientos de la población a través de la destrucción de sus hogares y la tolerancia de las autoridades con los constantes ataques de los colonos.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó en 2024 que toda la ocupación israelí de Cisjordania es ilegal y llamó a Israel a desmantelar a todos los asentamientos, sacar a sus colonos, devolver sus tierras y propiedades inmobiliarias a los palestinos y derribar el muro construido en torno al territorio.