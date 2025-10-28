Zelenski dice que asesores de Ucrania y de UE discutirán plan para poner fin a la guerra

Así lo dijo durante una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, David van Weel, según informó la radiotelevisión pública 'Suspline'.

"Creo que nuestros asesores se reunirán en los próximos días. Acordamos aproximadamente el viernes o el sábado. Ellos discutirán las particularidades de este plan", afirmó Zelenski.

El presidente subrayó que poner fin a la guerra requiere, ante todo, un alto el fuego y explicó que el plan que se discutirá servirá como base para los siguientes pasos diplomáticos.

"Este es el plan a partir del cual comienza la diplomacia. Y, en esencia, es el principal", afirmó.

Zelenski sostuvo que tanto él como los socios europeos entienden perfectamente que después de un alto el fuego "le será muy difícil a Rusia reanudar la agresión si existen garantías de seguridad sólidas" para Ucrania.

"Por lo tanto, este plan se centra precisamente en eso", explicó.

La víspera, Zelenski había afirmado en el medio estadounidense Axios que Kiev y los líderes europeos trabajarían en un plan de alto el fuego en el plazo de siete a diez días.

Recientemente, una decena de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, incluido el presidente del Ejecutivo español, y líderes de las instituciones comunitarias firmaron junto a Zelenski una declaración conjunta en la que subrayaron su apoyo a la postura de EE.UU. de un alto el fuego inmediato, negociaciones con la línea de contacto como punto de partida y la inviolabilidad de las fronteras internacionales.

Van Weel, por su parte, señaló ante Zelenski que la resiliencia de Ucrania y su determinación por alcanzar la paz son "realmente impresionantes".

El ministro de Exteriores neerlandés aseguró en su cuenta de la red social X que los Países Bajos seguirán al lado de Ucrania en esta lucha por la libertad y la integridad territorial y subrayó que solo Ucrania decide qué tipo de acuerdo de paz es aceptable.

Zelenski y Van Weel abordaron también la necesidad de perseguir los crímenes de guerra cometidos por Rusia.

El jefe de la diplomacia neerlandesa anunció durante su reunión previa con su homólogo ucraniano, Andrí Sibiga, que su país se hará cargo de las fases iniciales del establecimiento del Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania (STCA).

En una rueda de prensa con Sibiga, Van Weel sostuvo que "se necesita justicia para los miles de muertos o heridos, para los millones de desplazados, para los niños inocentes deportados a Rusia, cuyo destino aún se desconoce", según 'Suspline'.

"Y para apoyar este proceso, me complace anunciar que los Países Bajos serán el país anfitrión para el establecimiento inicial de un tribunal especial sobre el crimen de agresión rusa contra Ucrania", indicó.

También anunció que, junto con Ucrania y socios internacionales, trabajarán en el desarrollo de la arquitectura fundamental del tribunal, "preparando el camino para la siguiente etapa, en la que el tribunal operativo comenzará su labor de enjuiciamiento e investigación penal".

Además, el ministro neerlandés señaló que Rusia debe indemnizar a Ucrania por las pérdidas ocasionadas y apoyó el uso de los activos rusos congelados como préstamos.

"Países Bajos seguirán buscando un acuerdo sobre el uso de los activos rusos congelados como préstamo a Ucrania, siempre que, por supuesto, los riesgos legales y financieros estén cubiertos", declaró.