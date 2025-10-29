Abren los colegios electorales en Tanzania en unas generales marcadas por la represión

Unos 37,65 millones de votantes, de una población de más de 62 millones, están llamados a participar en los comicios en 99.895 colegios electorales, que abrieron oficialmente sus puertas a las 07:00 hora local (04:00 GMT) y cerrarán a las 16:00 (13:00 GMT).

Los tanzanos elegirán a su próximo jefe o jefa de Estado para un mandato de cinco años, renovable una vez, mediante mayoría simple, así como a los 264 miembros de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), de los cuales 214 representan la parte continental del país y 50 la isla de Zanzíbar.

Se espera que la Comisión Electoral Nacional Independiente (INEC, en inglés) anuncie los resultados en las 72 horas siguientes a la votación.

Hassan, de 65 años, es la primera mujer en gobernar Tanzania desde que asumió la presidencia en 2021 tras la repentina muerte de su antecesor, John Magufuli, de quien era vicepresidenta.

Concurre por el gobernante Partido de la Revolución (CCM, por sus siglas en suajili), que -junto con su predecesor, la Unión Nacional Africana de Tanganica (TANU, en inglés)- se mantiene en el poder desde la independencia en 1961.

Diecisiete candidatos presidenciales, en su mayoría poco conocidos, figuran en la papeleta, aunque la contienda se ve dominada por la ausencia de los dos principales opositores, lo que deja a Hassan sin un desafío real.

Tundu Lissu, líder de la principal fuerza opositora, el Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema), permanece en prisión preventiva desde su arresto en abril y enfrenta cargos de traición, delito que puede conllevar la pena de muerte.

Los tanzanos tampoco podrán votar a Luhaga Mpina, del segundo partido de la oposición, la Alianza para el Cambio y la Transparencia (ACT-Wazalendo), cuya candidatura fue rechazada por la INEC, designada por la Presidencia y cuyas decisiones no se pueden apelar.

La Unión Africana (UA) y la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) han desplegado misiones de observación electoral.