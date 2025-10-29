Accidente de helicóptero deja tres muertos en planta de gas de Pluspetrol en sur de Perú

Pluspetrol detalló en un comunicado que el accidente ocurrió a las 14.30 hora local (19.30 GMT) con un helicóptero de la empresa Helisur mientras realizaba maniobras de carga en la zona de operaciones aéreas de la Planta de Gas Natural Malvinas, ubicada en el distrito de Megantoni, de la selvática provincia de La Convención, ubicada en la sureña región de Cusco.

La empresa indicó que en la aeronave se encontraban tres tripulantes, trabajadores de la empresa Helisur, y los tres fallecieron en el acto.

"Junto al plan de respuesta de emergencia aérea de Helisur, también se activó de forma inmediata nuestro sistema de respuesta ante tes tipo de emergencias a fin de realizar las labores correspondientes", agregó la compañía argentina.

Helisur es un proveedor de servicios de transporte en helicópteros para la industria de petróleo, gas, minería y telecomunicaciones en el país andino.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El accidente ocurrió en la planta de separación de gas natural Malvinas, diseñada para procesar 1.160 millones de pies cúbicos por día (MMPCD) de gas natural provenientes de los lotes 56 y 88, operados por Pluspetrol en la misma región de Cusco.