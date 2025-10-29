Aliados de la OTAN derribaron recientemente un dron sobre una base militar en Estonia

Berlín, 29 oct (EFE).- Aliados de Estonia en la OTAN derribaron recientemente un dron que volaba junto con otros vehículos aéreos no tripulados cerca de la base militar Reedo de la 2º Brigada de Infantería estonia, informó este miércoles a EFE una portavoz de las Fuerzas de Defensa del país báltico.