Argelia y China tratan el expediente saharaui que abordará mañana el Consejo de Seguridad

Según el Polisario, la propuesta, redactada por Estados Unidos, prioriza la autonomía marroquí y relega la libre autodetermianación que hasta ahora contemplaba la Misión para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), establecida desde 1991.

La resolución deberá superar el veto potencial de China y de Rusia, ambos miembros permanentes en el Consejo de Seguridad, que hasta ahora han abogado por una solución que tenga en cuenta el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.

Por su parte, Argelia, miembro no permanente en el Consejo de Seguridad, participa en las rondas de contactos diplomáticos con Marruecos y el Polisario para tomar una decisión sobre el formato para renovar el mandato de la MINURSO.

En 1991, la ONU desplegó la Misión siguiendo el llamado "Plan de Arreglo Inicial aceptado por Marruecos y el Frente Popular", que contemplaba un referéndum en el que la población del Sáhara Occidental tuviera la oportunidad de decidir el futuro estatus del territorio, que no ha llegado a celebrarse.

Con el contencioso estancando durante décadas, los EE.UU. de Donald Trump fueron la primera potencia en 2020 en reconocer oficialmente la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental por encima del consenso internacional.

Según el Polisario, en función del borrador distribuido el 22 de octubre pasado y redactado por Washington, la resolución, que todavía se está negociando, partía de reconocer la autonomía del Sáhara Occidental dentro de las fronteras marroquíes relegando la celebración de un referendo, una votación que para el movimiento independentista es "innegociable".