Artista callejera rusa condenada a otros 13 días de arresto, esta vez por gamberrismo

Naoko, contra la que se dictó la nueva pena inmediatamente después de cumplida la anterior, anunció que cuando recupere la libertad se casará con el guitarrista de su grupo, Stoptime, Alexandr Orlov, también condenado hoy a 13 días de arresto.

"Por cierto, nos vamos a casar", afirmó la artista en el canal de Telegram del grupo en un mensaje de vídeo grabado en el Tribunal del distrito Smolni de San Petersburgo.

Naoko agradeció el apoyo de sus seguidores y agregó: "No es seguro que nos veamos o nos escribamos pronto, pero en cualquier caso, en algún momento, les enviaremos otro mensaje de vídeo".

"Probablemente en un par de semanas", añadió su prometido en el mismo vídeo.

La Justicia rusa impuso la víspera una multa de 30.000 rublos (375 dólares) a Naoko por "desacreditar" al Ejército ruso.

El pasado 16 de octubre, el tribunal del distrito Dzerzhinski de la segunda ciudad del país les declaró culpables de organizar un mitin que alteró el orden público.

La artista, que protagonizó varios videos que se hicieron virales en redes sociales interpretando en la calle canciones de músicos declarados agentes extranjeros, fue detenida por organizar un mitin ilegal y desprestigiar a las Fuerzas Armadas.

El día anterior a la detención de la artista, Marina Ajmédova, miembro del Consejo Presidencial de Derechos Humanos, denunció en sus redes que Naoko y el grupo Stoptime anuncian sus conciertos callejeros con antelación y, por lo tanto, "la gente sale a protestar deliberadamente".

Poco después, por motivos de seguridad, la banda dejó de anunciarse y pidió no difundir vídeos de sus conciertos.

El grupo actuaba en el centro de la ciudad, de aproximadamente seis millones de habitantes, interpretando versiones de artistas rusos como Noize MC, Zemfira y Monetochka.