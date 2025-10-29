Aumenta a cuatro la cifra de muertos tras impacto de devastador huracán Melissa en Jamaica

"Todo indica que estas personas son víctimas directas del huracán, y espero que no haya más víctimas mortales. A pesar de que siempre es posible que se produzcan muertes durante fenómenos climáticos severos, su Gobierno trabaja con el optimismo constante de que se salvarán todas las vidas", declaró McKenzie en un comunicado.

En este sentido, el ministro subrayó que fue un "suceso profundamente lamentable" y el Gobierno de Jamaica expresó "su más sincero pésame a las familias y amigos de las víctimas".

"También quiero instar una vez más a todos a que mantengan la cautela y presten atención a la información proporcionada por el Servicio Meteorológico, que ha emitido una alerta de inundaciones repentinas para la isla. Y lo que es más importante, se espera que hoy caigan entre 7,5 y 15 cm de lluvia en toda Jamaica", remarcó McKenzie.

Los municipios que notificaron los mayores daños son: Clarendon, Manchester, Saint Elizabeth y Westmoreland, en el suroeste de Jamaica.

El superintendente de Policía Coleridge Minto precisó que la localidad que quedó más afectada fue Saint Elizabeth.

"Estamos aquí en Black River, la capital de Saint Elizabeth. No sé ni por dónde comenzar. Las condiciones aquí son devastadoras, catastróficas, está todo arrasado. El hospital está totalmente devastado. Todas las instalaciones de la Policía están destruidas", lamentó Minto en declaraciones difundidas por la Fuerza Policial de Jamaica (JCF, en sus siglas en inglés) en la red social X.

Por su parte, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, que declaró el martes al país "zona catastrófica", indicó en un mensaje en su perfil de Facebook que tras sobrevolar la zona "las imágenes de destrucción están por todas partes".

"Los daños son enormes, pero vamos a dedicar toda nuestra energía a organizar una recuperación sólida", expresó el mandatario.

El huracán Melissa decreció este miércoles a categoría 1 mientras se acerca a Las Bahamas, reportó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.