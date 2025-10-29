‘Bravas 2025’, el congreso que quiere impulsar el liderazgo de empresarias latinas en EEUU

El encuentro, organizado por la compañía de capacitación profesional Bravos Leadership, se llevará a cabo el próximo 1 de noviembre en el Hotel Avalon de Alpharetta, Georgia (EE.UU.), y reunirá a empresarias, emprendedoras y visionarias de distintas generaciones “con un mismo propósito: transformar el liderazgo latino”.

De acuerdo con los organizadores, este congreso, que nació bajo la misión de inspirar, capacitar y conectar a las mujeres que lideran o buscan emprender, se ha consolidado como un espacio donde la formación, la mentoría y las redes de apoyo convergen “para impulsar el crecimiento” de proyectos liderados por latinas.

“Queremos ofrecer herramientas reales, inspiración y oportunidades para que cada participante fortalezca su camino profesional”, destacó la organización, al mencionar el impacto del liderazgo femenino en el desarrollo económico y social de la región.

La edición 2025 contará con la participación de voces influyentes del ámbito empresarial, mediático y tecnológico.

Entre ellas, destacan la Miss Universo 2023 y defensora de la educación y la superación personal, Sheynnis Palacios; la estratega de negocios Gaby Bravo; la actriz mexicana e impulsora de un estilo de vida saludable Bárbara de Regil; y la escritora y conferencista inspiracional Laura Chimaras.

También se sumarán Oscar Bejman y José Saltos, especialistas en inteligencia artificial y automatización de procesos, junto con Tenay Rodríguez, reconocida empresaria y referente del empoderamiento femenino en la comunidad latina.

Para aportar conocimiento a sus asistentes, el congreso contará con conferencias magistrales, mentorías, paneles y actividades de networking, los cuales incluyen un programa especial para jóvenes emprendedoras que buscan iniciar o escalar sus proyectos.

A lo largo de sus ediciones, ‘Bravas’ ha evolucionado como un punto de encuentro para mujeres que desean fortalecer sus habilidades de liderazgo, construir redes sólidas y abrir nuevas oportunidades de desarrollo profesional en un entorno empresarial cada vez más competitivo, según explicó la compañía organizadora.