Capturan a un presunto líder de una de las mayores bandas criminales de Ecuador

El ministro del Interior, John Reimberg, detalló que los operativos simultáneos en las mencionadas ciudades dejaron cerca de 20 detenidos, entre ellos, Arturo L., alias 'Gordo Arturo', al que identificó como cabecilla de 'Los Lobos', en Quito, "quien manejaba grandes operaciones" desde la capital de Ecuador.

De acuerdo a la Policía Nacional, catorce de los detenidos registran antecedentes por asesinato, secuestro, tráfico de drogas, receptación, robo y tenencia ilegal de armas de fuego, entre otros ilícitos.

Sobre alias 'Gordo Arturo', señaló -sin entrar en detalles- que mantiene varios procesos judiciales en su contra.

Apuntó que el operativo de la madrugada de este miércoles responde a un trabajo articulado entre sus unidades de investigación y de la Fiscalía, enfocado en la "desarticulación de organizaciones criminales, la intervención oportuna y contundente contra el crimen organizado, y la anticipación estratégica al delito, con el fin de restablecer el orden y la seguridad en territorios de alta violencia".

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, vinculadas -según el Gobierno- al narcotráfico y la minería ilegal, entre otras.

Esa situación llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el 'conflicto armado interno' contra las estructuras criminales -entre ellas 'Los Lobos'-, a las que pasó a llamar "terroristas".