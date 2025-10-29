Carlos III expresa sus condolencias por el "desastre descorazonador" del huracán Melissa

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el monarca del Reino Unido dijo que, tanto él como su esposa, la reina Camila, estaban "profundamente preocupados y tristes por el daño catastrófico causado por la ferocidad del huracán Melissa en Jamaica y a través del Caribe".

En este sentido, Carlos III dijo que esta tormenta, que "ha batido todos los récords", ha resaltado la necesidad urgente de "restablecer el equilibrio y la armonía de la naturaleza por el bien de todos aquellos cuyas vidas y medios de subsistencia pueden haber quedado destrozados por este desastre descorazonador".

"Mientras continuamos siguiendo la situación desde cerca, nuestros ansiosos pensamientos están con todos aquellos que han sido afectados cruelmente por esta horrible tormenta. Sobre todo, nuestra más cálida simpatía está con las familias, amigos y los seres queridos de aquellos que han perdido sus vidas de manera trágica", continuó.

El monarca dedicó asimismo unas palabras de afecto especiales a la isla de Jamaica, antigua colonia británica que recordó haber visitado por primera vez hace más de cincuenta años, cuando todavía servía en la Marina Real británica como parte de la formación de las Indias Occidentales.

"Sé que no hay desastre que pueda romper el espíritu duradero de fuerza, solidaridad y firmeza de su gente", agregó.

Del mismo modo, también mostró su agradecimiento a los servicios de emergencia, trabajadores en primera línea y los voluntarios que han trabajado "de manera valiente e incansable" en labores de rescate y recuperación en toda la isla.