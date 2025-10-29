Cinco personas atrapadas tras el derrumbe de un edificio de siete plantas en Turquía

Las autoridades desconocen por el momento las causas del colapso, mientras que los equipos de emergencia están concentrados en las labores de rescate.

Bomberos, equipos la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía AFAD) y unidades de búsqueda y rescate trabajan intensamente en el lugar para salvar a las víctimas, cuyo estado es incierto.

Aunque el edificio era relativamente nuevo, se sospecha que el derrumbe podría estar relacionado con las obras del metro que se realizan a ambos lados de la estructura.