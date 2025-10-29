Colonos israelíes incendian y arrancan decenas de olivos en Cisjordania en plena recolecta

Abdullah Awad, propietario de los olivos que han ardido en Turmus Ayya, grabó el incendio desde la distancia, sin poder acercarse a sus olivos.

En un intercambio de mensajes con EFE, otro residente de la aldea aseguró que la población no ha podido acercarse al lugar del incendio por la proximidad del asentamiento israelí de Shilo.

"Hace dos meses cortaron más de 1.500 árboles", lamentó Awad en mensajes a EFE. "Yo sufro ataques todos los días".

La agencia de noticias oficial palestina, Wafa, recogió además cómo los colonos cortaron los 50 olivos en Beit Ummar a primera hora de este miércoles, para después robar también material de construcción de la aldea, como bolsas de cemento o tejas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tariq Fajuri, residente de Beit Ummar, aseguró a Wafa que es la tercera vez que la aldea es atacada por los colonos recientemente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ataques como estos afectan a todo el territorio palestino de Cisjordania habitualmente, pero se han intensificado en las últimas semanas, en plena temporada de la recogida de la aceituna.

En un canal de WhatsApp compartido entre distintos residentes de Cisjordania para difundir las imágenes de los ataques de colonos, otro participante compartió este miércoles las imágenes de un colono israelí dejando a su ganado pastar entre los olivos próximos a la aldea palestina de Atara (centro), destruyéndolos.

La agencia Wafa documentó también cómo en Surif, cerca de Hebrón (sur), colonos israelíes prendieron fuego a los coches de dos ciudadanos. Su alcalde, Hazem Ghneimat, dijo a este medio que colonos armados lanzaron además piedras contra algunas viviendas al norte de la ciudad.

Este octubre ha sido el mes más violento en materia de ataques de colonos desde que la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) comenzó a documentar estas agresiones en 2013, con más de 3.000 árboles vandalizados.