Con calaveras monumentales honran a la muerte en el centro de México

Ubicado en el municipio de Atlixco, los visitantes pueden recorrer diferentes puntos del centro histórico o juntas auxiliares para disfrutar del arte en carroñeros que realizaron artesanos locales en estas figuras de más de 8 metros de altura.

Cada una de estas catrinas cuenta una historia distinta: la del México que trabaja, crea y sueña, que va desde la Tortillera que amasa la herencia del maíz, hasta el Organillero que con su música llena las calles de nostalgia, cada escultura representa un oficio tradicional, esos que el tiempo intenta borrar, pero que Atlixco rescata con orgullo.

Así, La Floricultora, símbolo vivo del municipio, comparte espacio con el Bolero, el Camotero, la Tejedora de cintura, el Panadero y el Tlachiquero (la personas que se encarga de extraer el aguamiel del maguey), entre otros personajes que dan forma a este homenaje visual.

Su propósito: preservar la cartonería mexicana —esa antigua técnica artesanal que da vida al papel y al color— arte que cobra vida y tiene más fuerza en la temporada de Día de Muertos.

Cada pieza está geolocalizada para invitar a locales y visitantes a recorrer Atlixco como un museo al aire libre.

Fanny Santillán, una turista que se encuentra en este lugar para disfrutar de la tradición, compartió con EFE que es la primera vez que visita el Valle de Catrinas, ya que es originaria de Ciudad de México, y aseguró que es una aventura única, debido a que se sorprendió con cada una de las calaveras visitadas, por la altura y lo que representan.

“Es la primera vez que vengo al evento de catrinas y está excelente, es muy buena idea, es muy atractivo para el turista”, apuntó.

Gabriela Trujillo, visitante originaria del Estado de México señaló que le pareció "espectacular" la exhibición de las catrinas monumentales, por lo que invitó a la gente a visitarlo.

También compartió que se enteró debido a que su sobrino hace tours a diferentes puntos del país y las convenció de ir y no se arrepintió de hacerlo.