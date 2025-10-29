Cuba logra un año más respaldo a suspensión del embargo, pero crecen los países en contra

En concreto, votaron en contra EE.UU., Israel, Argentina, Paraguay, Macedonia del Norte, Ucrania y Hungría.

Entre las abstenciones destacaron las de Ecuador, Letonia y Costa Rica, entre otras.

Así, los presidentes de Estados Unidos y de Argentina, Donald Trump y Javier Milei, agrietaron la casi unanimidad que Cuba había amasado en contra de las sanciones de Washington a la isla, que nunca había recibido siete votos en contra.

Múltiples fuentes diplomáticas ya habían adelantado a EFE en Cuba que el consenso latinoamericano contra las sanciones saltó por los aires, con hasta cinco potenciales votos contrarios o abstenciones, según algunos observadores.

En las últimas dos ocasiones tan sólo dos países votaron en contra de la resolución (Estados Unidos e Israel), frente a los 187 apoyos que recabó la isla. Y desde 1992 nunca han pasado de cuatro quienes la rechazan, mientras que las abstenciones -que llegaron a sumar 71 en su primer año- se convirtieron progresivamente en apoyos.

La resolución, no vinculante y presentada cada año por Cuba desde 1992, ha contado en los últimos años con un apoyo prácticamente unánime de la comunidad internacional (187 votos a favor de poner fin al bloqueo, con dos en contra, los de EE.UU. e Israel).

EE.UU. argumentó que Cuba es una "amenaza a la paz y la seguridad", e incluso ha acusado a La Habana de participar en la guerra en Ucrania y ser una fuente de inestabilidad en Latinoamérica.