Cuba reporta las primeras inundaciones a horas de que Melissa toque tierra en la isla

Algunas localidades acumulan ya hasta 90 milímetros (o litros por metro cuadrado) en las provincias de Granma y Santiago de Cuba, en el extremo oriental. En la ciudad de Santiago de Cuba, la segunda más poblada de la isla, se reportan ya inundaciones es zonas como Los Coquitos, La Alameda, San Pedrito y Ferreiro.

Asimismo se ha reportado la crecida de varios ríos de la región y una penetración marina en la localidad de Chivirico (este).

Según el diario oficialista Cubadebate, brigadas de rescate y salvamento se han movilizado hacia las áreas de más difícil acceso con el objetivo de proteger la vida de las personas.

El huracán, que viene de arrasar Jamaica con categoría 5 (de 5) en la escala Saffir-Simpson, está previsto que toque tierra pasada la medianoche del martes al miércoles por este, cerca de Santiago de Cuba, la segunda ciudad más poblada del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las últimas estimaciones prevén que tocará tierra por el municipio de Guamá (sureste), en las inmediaciones de la localidad de Chivirico, y que abandonará el país entre seis y ocho horas más tarde, por el municipio de Banes (noreste). Sus efectos se seguirán sintiendo por otras ocho o diez horas en el país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Llegará probablemente como un categoría 4, según los pronósticos, desplazándose hacia el noreste, con vientos sostenidos de más de 200 kilómetros por hora, intensas lluvias que podrían dejar hasta 450 mililitros (litros por metro cuadrado) y marejadas ciclónicas con olas de hasta ocho metros.

Los efectos se temen devastadores. Las autoridades cubanas han advertido de que se trata de un sistema "extremadamente peligroso" por la probabilidad de que se produzcan inundaciones súbitas, penetraciones del mar en zonas bajas costeras, derrumbes e, incluso, roturas de presas.

En las seis provincias en alarma ciclónica (Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Camagüey) se ha evacuado o protegido a 735.000 personas, la mayoría en casas de familiares y amigos, aunque algunos también en refugios. Suponen más del 7,5 % de la población total.

Además, en toda la región oriental se ha paralizado el transporte público terrestre, marítimo y aéreo; se ha suspendido la actividad docente; y se han asegurado infraestructuras estatales y cultivos.

Dos de las siete centrales termoeléctricas del país, la columna vertebral del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se han detenido ya por seguridad, al encontrarse en el camino de Melissa y el temor de que sufran desperfectos. Hay que tener en cuenta que son infraestructuras obsoletas y con un déficit crónico de inversiones.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha pedido responsabilidad y precaución y advertido que ésta "sera una noche muy difícil" para todo el país.