Derechista Wilders admite pérdida importante en comicios neerlandeses pero promete seguir

Según el sondeo a pie de urna de Ipsos I&O, el PVV habría obtenido 25 escaños, frente a los 37 que tenía en el Parlamento saliente, situándose en segundo lugar, muy cerca del liberal progresista D66, que lidera la proyección con 27 escaños.

"Somos la segunda, y quizá incluso la primera fuerza. Aún no hay un resultado definitivo, pero esperábamos 30 o más escaños", declaró Wilders tras conocer los primeros datos.

El político atribuyó la caída de su partido a la estrategia de otras formaciones que descartaron públicamente pactar con él durante la campaña. "Muchos votantes habrán pensado que, si nadie quiere gobernar con el PVV, es mejor apoyar a otro partido que sí pueda hacerlo", dijo.

Aun así, subrayó que "casi dos millones de personas" votaron por su programa y que su partido "seguirá siendo una fuerza enorme en los Países Bajos".

Wilders defendió su decisión de abandonar a los tres partidos con los que formaba coalición de Gobierno en junio pasado, lo que provocó la caída del gabinete, al asegurar que "no se cumplieron los acuerdos" sobre asilo y migración.

"Salimos porque era lo correcto, y no me arrepiento", afirmó.

Aunque Wilders lideró las encuestas en varios momentos de octubre, el impulso final del partido liberal progresista D66 en los últimos días -alimentado por el buen desempeño de su líder, Rob Jetten, en los debates televisivos- alteró la tendencia y colocó al partido liberal progresista como uno de los favoritos en la víspera electoral.

El líder del PVV felicitó al ganador provisional, Jetten, y aseguró que su formación ultraderechista ejercerá una oposición "firme y combativa".

"Si Jetten llega a primer ministro, tendrá enfrente una oposición fuerte, porque no coincidimos en nada, pero esto aún no ha terminado. Si D66 baja un escaño y nosotros subimos uno, todo puede cambiar", advirtió.

"Hoy hemos perdido, pero seguiremos aquí. No me libraré de esto hasta los ochenta", añadió entre risas. "(Frans) Timmermans dice que la era Wilders ha terminado, pero que se prepare: esto no ha hecho más que empezar".

Timmermans anunció su dimisión como líder del bloque progresista de ecologistas y socialdemócratas GroenLinks-PvdA, tras quedar en tercer lugar en las elecciones y perder cinco escaños con respecto a los que tenía hasta ahora en el Parlamento neerlandés, según los sondeos a pie de urna.

Como es tradicional, ningún partido obtuvo la mayoría suficiente para gobernar en solitario, por lo que, según estos resultados, será necesaria una coalición de al menos cuatro partidos para alcanzar los 76 escaños que marcan la mayoría absoluta.