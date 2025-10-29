Dos meses antes del escándalo $LIBRA, sus creadores lanzaron otra criptomoneda fallida

La comisión investigadora de la Cámara de Diputados informó este miércoles en un comunicado que halló "una conexión financiera directa" entre $LIBRA y $KIP.

$KIP fue promovida por KIP Protocol, la empresa detrás del lanzamiento de $LIBRA, cuyo dueño se presenta como Julian Peh, pese a que la Justicia argentina no pudo acreditar que esa fuera su verdadera identidad.

La investigación reveló que los empresarios argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, que mantuvieron numerosos contactos con el entorno de Milei y son investigados junto al presidente por la Justicia argentina por su implicación en el caso $LIBRA, participaron también de la operación del criptoactivo $KIP, lanzado el 9 de diciembre de 2024.

Según indicaron los miembros de la comisión investigadora, los empresarios compraron $KIP en su valor más bajo, impulsaron su cotización y luego se retiraron con ganancias de más de 600 mil dólares.

"La información obtenida indica que parte de los fondos utilizados para la operatoria de $LIBRA provienen directamente de la liquidación de tokens $KIP", expresó el comunicado.

La comisión también destacó "el entrelazamiento público entre el presidente Javier Milei, 'Julian Peh' de KIP Protocol y Terrones Godoy, ocurrido antes de la estafa $LIBRA".

Peh compartió escenario con Milei en el Tech Forum Argentina 2024, el evento de tecnología de la empresa Tech Forum, creada por Terrones Godoy y Novelli, en el que se promocionó a KIP Protocol.

Los documentos presentados por los expertos que integran la comisión recopilan publicaciones de redes sociales donde el presidente argentino interactuó con Peh y celebró la decisión de KIP Protocol de "invertir en Argentina", días antes del lanzamiento de $KIP.

"A pesar de la catastrófica caída del precio de $KIP tras su lanzamiento, Milei avanzó en la promoción del proyecto $LIBRA, presentando a KIP Protocol como la supuesta empresa organizadora de financiamiento para pequeñas y medianas empresas", expresó la comisión investigadora, y concluyó: "Estos hallazgos establecen una conexión fáctica entre la promoción de KIP, la participación de sus operadores y el posterior esquema $LIBRA".

El pasado 14 de febrero, Milei hizo una publicación en redes sociales en apoyo al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que dijo se dedicaría a "financiar emprendimientos y pequeñas empresas en Argentina" y cuyo valor se disparó con rapidez para luego desplomarse en forma súbita.

Miles de inversores denunciaron haber apostado fallidamente a ese activo tras el mensaje, que fue fijado en el perfil del mandatario antes de ser eliminado horas después y seguido por otro en el que retiró su apoyo al proyecto y aseguró no tener vinculación ni estar interiorizado de sus detalles.

El caso ha derivado en la apertura de investigaciones judiciales en Argentina y en Estados Unidos, que involucran tanto al presidente como a su hermana.

En paralelo, la oposición impulsó en el Congreso la constitución de una comisión investigadora del caso.