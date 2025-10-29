Economía de EEUU podría perder hasta 14.000 millones de dólares por el cierre del Gobierno

"Aunque la mayor parte de la caída del PIB real se recuperará con el tiempo, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) estima que entre 7.000 y 14.000 millones de dólares en 2025 no se recuperarán", aseguró el director del órgano Phillip Swagel, en una carta dirigida al líder del Comité Presupuestario de la Cámara de Representantes, el republicano Jodey Arrington.

La ausencia de salarios abonados a los trabajadores federales, así como el cese de algunos de los subsidios, podría provocar una reducción de entre uno y dos puntos del PIB para el final de este año.

Aunque una vez se reabra esperan que se recupere parcialmente la situación, el frenazo de la producción, provocada por el cierre de numerosas agencias y oficinas federales, tendrá un gran peso en la desaceleración económica del país.

El CBO insiste en que las pérdidas se agudizarán a medida que se alargue el cierre Federal, que comenzó el pasado 1 de octubre.

Si se consigue reabrir esta semana, se estima que la economía estadounidense perdería 7.000 millones de dólares en comparación con lo que habría recabado.

En cambio, si se alarga hasta la sexta semana -lo que lo convertiría además en el más largo de la historia- las pérdidas ascenderían hasta los 11.000 millones de dólares, y si llega a finales de noviembre el agujero llegaría a los 14.000.

Actualmente, y sin perspectivas de que haya un desbloqueo esta semana, los demócratas se niegan a apoyar en el Senado el presupuesto de los republicanos si éstos no aceptan negociar la prolongación de los subsidios del programa sanitario Obamacare, mientras que los conservadores dicen que no se sentarán a conversar si antes los liberales no ponen fin al cierre federal con sus votos.