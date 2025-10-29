EE.UU. deporta a hombre a Laos pese a orden judicial que bloqueaba su expulsión

De acuerdo con documentos judiciales, la jueza federal Shelly Dick había ordenado la semana pasada al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE,m en inglés) mantener a Chanthila “Shawn” Souvannarath, de 44 años, en Estados Unidos mientras se revisaba lo que describió como una "sustancial reclamación de ciudadanía".

Souvannarath nació en un campo de refugiados en Tailandia y obtuvo la residencia legal permanente en Estados unidos antes de cumplir un año de edad.

Sin embargo, el domingo el hombre envió un mensaje por WhatsApp a su esposa informándole que se encontraba en Dongmakkhai, Laos, según una captura de pantalla compartida por distintos medios estadounidenses.

Antes de su deportación, el hombre estaba recluido en el nuevo centro de detención del ICE ubicado dentro de la Penitenciaría Estatal de Luisiana, en Angola.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Luisiana, que representa a Souvannarath, calificó la deportación como una "asombrosa violación de una orden judicial federal".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"ICE simplemente ignoró la orden de un tribunal y destrozó otra familia", denunció Alanah Odoms, directora ejecutiva de la organización, al acusar al gobierno de Donald Trump de desoír a los tribunales y a la Constitución en su9 "agenda de deportaciones masivas".

Souvannarath, cuyo padre es ciudadano estadounidense naturalizado, fue detenido en junio tras acudir a una cita rutinaria con las autoridades migratorias en Alabama.

Su deportación a Laos se da en medio de una fuerte campaña federal de la Administración Trump para realizar redadas y deportaciones masivas en todo el país, durante la cual se ha denunciado la detención de al menos 170 ciudadanos estadounidenses.