EEUU pone fin a la extensión automática de los permisos de trabajo para ciertos migrantes

Los extranjeros que soliciten la renovación de su permiso de empleo a partir del 30 de octubre de 2025 "ya no recibirán una extensión automática", explicó el DHS en un comunicado.

Existen excepciones limitadas a esta norma, incluidas las extensiones previstas por ley o mediante un aviso del Registro Federal para la documentación de empleo relacionada con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los países que aún lo tienen vigente.

La medida, que responde a una orden ejecutiva emitida por el presidente estadounidense, Donald Trump, pone fin a la extensión otorgada por la Administración del expresidente Joe Biden (2017-2021), que en diciembre del año pasado extendió la validez de los permisos de trabajo hasta por 540 días.

El esfuerzo del Gobierno Biden buscaba reducir las interrupciones en la contratación de inmigrantes autorizados, que en muchos casos debían abandonar sus puestos en espera a la renovación del permiso, en medio de un atasco del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), que había recibido una cifra récord de solicitudes de permisos de trabajo en 2024.

La extensión automática de los permisos de trabajo había entrado en vigencia el 13 de enero pasado.

En este sentido, el Gobierno Trump dijo que la eliminación de las extensiones automáticas de los permisos de trabajo conlleva una "verificación más frecuente de los antecedentes" de los extranjeros que solicitan autorización de empleo para trabajar en EE.UU., lo que ayuda a prevenir fraudes y detectar a personas que puedan ser deportados.

"El USCIS está poniendo un renovado énfasis en la verificación y el control exhaustivo de los extranjeros, eliminando las políticas implementadas por la administración anterior que priorizaban la conveniencia de los extranjeros por encima de la seguridad de los estadounidenses”, dijo el director del USCIS, Joseph Edlow.