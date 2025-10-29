Efectos indirectos del huracán Melissa dejan cuatro muertos y 1.111 afectados en Panamá

En la comarca indígena Ngäbe Buglé, dos niñas murieron al intentar cruzar una quebrada y otra al caer en una letrina inundada, mientras que en otra zona del país falleció un hombre de 24 años arrastrado por las aguas de un río crecido.

La provincia central de Los Santos es una de las más impactadas por las lluvias y las inundaciones, que afectaron a 238 familias (702 personas).

La Dirección Regional de Educación suspendió esta semana las clases en ocho comunidades afectadas en los últimos días por las intensas lluvias, que llevaron al Sinaproc a decretar el pasado domingo el estado de alerta preventiva amarilla en la comarca Ngäbe Buglé.

La entidad de protección civil mantiene activos los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) en Los Santos y Veraguas, mientras que el COE Nacional continúa en monitoreo permanente las veinticuatro horas.

También sigue activo un Aviso de Vigilancia por el Huracán Melissa, vigente hasta mañana, jueves, además de los niveles de alerta verde, amarilla y roja en diversas regiones del país, atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas, señala la información oficial.

Igualmente, continúan las coordinaciones de la asistencia de alimentos y agua para los albergues y la población afectada.