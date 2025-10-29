Mundo
El Banco Mundial prevé que las materias primas se abaraten un 7% en 2025

Washington, 29 oct (EFE).- El Grupo del Banco Mundial (BM) prevé que el precio medio de las materias primas en todo el mundo caiga este año un 7 %, lo que supone la mayor caída en seis años debido a la incertidumbre política global, a la ralentización del crecimiento económico o a la creciente sobreoferta petrolera.

Por EFE

Según su informe de perspectivas para los mercados de materias primas publicado este miércoles, la subida de los precios se prevé que será también de un 7 % para 2026.

El reporte advierte que los precios podrían caer aún más de lo previsto de aquí a final de 2026 si la ralentizacion global se mantiene persistente merced a las "tensiones comerciales" o a la incertidumbre política o si el exceso de oferta petrolera se incrementa aún más.

Aunque esta caída de precios ayudará a suavizar el impacto de la inflación pospandemia y abaratará cereales básicos, haciendo más asequible la comida en países en desarrollo, los precios medios de las materias primas en los próximos dos años seguirán siendo un 23 % y un 14 % más altos que en 2019, respectivamente.

En todo caso, el economista jefe del BM, Indermit Gill, aseguró en un comunicado que esta tregua inflacionaria a nivel global "no durará" y que "los gobiernos deberían aprovecharla para sanear sus balances fiscales, acomodar sus economías para la actividad empresarial y acelerar el comercio y la inversión".

En conjunto, la entidad proyecta que el precio medio de los alimentos caerá un 6,1 % este año y un 0,3 % el siguiente. La soja se depreciará un 12,3 % este año, debido a los niveles de producción récord, aunque subirá un 1,2 % en 2026 y tenderá a estabilizarse.

Mientras, el café y el cacao, que este año han experimentado fuertes subidas (47,7 % y 9,1 %, respectivamente), está previsto que bajen un 12,7 % y un 6,2 % el año siguiente ante la mejora en las condiciones de suministro.

Sin embargo, el BM calcula que los precios de los fertilizantes aumentarán un 21% en 2025, lo que promete seguir recortando los márgenes de beneficio para los agricultores, antes de abaratarse un 5% en 2026.

La entidad prevé a su vez que, debido a la sobreoferta de crudo motivada por el estancamiento del consumo chino o el continuado crecimiento del parque móvil híbrido y eléctrico, los precios de la energía caigan un 12% para todo 2025 y un 10 % adicional en 2026.

El oro, refugio seguro en tiempos de incertidumbre cuyo precio está en máximos históricos y que según el BM cerrará el año un 42 % más caro, se encarecería en 2026 otro 5 %, lo que lo situaría en un nivel que casi doblaría al de su coste medio entre 2015 y 2019.